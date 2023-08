Dragana Mirković djeci posvetila svoj veliki hit

Do skoro nasljednici folk zvijezde Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića bili su prava enigma za javnost, budući da Manuela i Marko Bijelić nisu željeli medijsku pažnju, te su sve do nedavno držali zaključane profile na društvenim mrežama.

Ipak, nedavno su riješili da svoje profile na Instagramu otključaju, a sada je i ponosna majka pokazala kako izgledaju njeni nasljednici.

Pjevačica je objavila zajedničku sliku, zatim citirala stih iz svoje pesme „Život moj“ koji je snimila sa Danijelom Đokićem.

"Moji! Život svoj ne volim k’o Marka i Manuelu", poručila je Dragana uz emotikone srca.

Mnogi komentarišu da je Draganina kćerka Manuela postala prava ljepotica i da neodoljivo podsjeća na svoju majku.

Pjevačica je nedavno svojoj mezimici za 21 rođendan priredila bajkovito slavlje, i tim povodom napravila izuzetak i na društvenim mrežama podijelila detalje iz privatnog života, što inače vrlo rijetko radi.

"Bajka za moju princezu. Nisam do sada objavljivala ništa sa privatnih dešavanja, jer sam nekako ljubomorno čuvala te trenutke samo za svoju porodicu. Ali, sada sam osetila potrebu da to podelim sa vama jer vi to zaslužujete, jer delite sve sa mnom i deo ste mog zivota", napisala je nedavno Dragana uz fotografije sa luksuzne proslave.