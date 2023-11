Dragana Mirković ispričala sve o pehu sa koncerta

Dragana Mirković ispričala je, do sada, nepoznate detalje sa jednog koncerta.

Jedna od najvećih regionalnih zvezda Dragana Mirković, govorila je o anegdotama i nepredviđenim situacijama koje su joj se dešavale tokom nastupa, u njenoj 40 godina dugoj karijeri.

"Bilo je raznih iznenadnih situacija u kojima je moralo u sekundi da se reaguje. Govorim o devedesetim godinama, u jednom momentu treba da krene koreografija i da počnem da pevam, dešava se kao da nestaje struje i nastaje mrak. Ja razmišljam šta sada treba da radimo. Da li treba da stojimo, ja sam ispred i ja sam vodeća moram da se snađem na toj sceni, moram brzo da razmišljam i reagujem", navela je pevačica i otkrila kako je riješila problem:

"Povela sam devojke do kraja bine i počela da pevam, a kada se sve vratilo u normalu publika je bila oduševljena. Zamislite da smo samo stajali minut i to? Da li znate šta je minut na sceni, pa to je kao sat i po vremena. To je katastrofa! Na kraju su se svi pitali da li je to bilo bilo namerno, niko nije ni primetio šta se desilo, mislili su da sam tako namerno započela nastup", govorila je Dragana.

Podsjetimo, Drgana će koncertima 29. i 30. decembra u "Štark Areni", obilježiti punih četiri decenije karijere, a turneja koja počinje u Beogradu nosi naziv "Do poslednjeg daha, do večnosti same".

