Dragana Mirković konačno pokazala kćerku

Pjevačica Dragana Mirković svojoj mezimici, kćerki Manueli priredila je bajkovitu proslavu rođena, a kako se godinama unazad trudila da djecu zaštiti od radoznalih očiju javnosti ovaj trenutak ipak je odlučila da podijeli sa svojom publikom.

Mnogobrojni prijatelji sa estrade poželjeli su najljepše želje Draganinoj mezimici za rođendan, ali i pohvalili ljepotu koju je Manulena naslijedila od majke.

Gala slavlje, torta na nekolio spratova i zanimljiva dekoracija doprinijeli su sjajnoj atmosferi koja je vladala na 21. rođendanu Draganine kćerke.

"Bajka za moju princezu. Nisam do sada objavljivala ništa sa privatnih dešavanja, jer sam nekako ljubomorno čuvala te trenutke samo za svoju porodicu. Ali, sada sam osetila potrebu da to podelim sa vama jer vi to zaslužujete, jer delite sve sa mnom i deo ste mog zivota", napisala je Dragana uz fotografije sa luksuzne proslave.

Dragana često ističe koliko je ponosna na kćerku i sina Marka.

"Odlični su učenici. Zbog njih me nijedan učitelj, nastavnik ili profesor nikada nije pozvao u školu da mi se žali da su napravili neki problem. Zaista sam blagoslovena. Svako dete usrećuje svoju majku, a mene su Marko i Manuela usrećili beskrajno", rekla je pjevačica u jednoj emisiji nedavno.

Foto: Instagram

