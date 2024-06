Dragana Mirković otkrila šta misli o braku sa Tonijem

Poslije 24 godina braka muzička zvijezda Dragana Mirković i njen suprug Toni Bijelić donijeli su odluku da se sporazumno razvedu, iako je ona priznala da su se rastali još prije tri godine, pa o tome i dalje ne prestaje da se priča.

.Oni ne žive zajedno od 2021. godine, kada je Toni napustio dvorac u kojem su živjeli nadomak Beča, dok je Dragana sa kćerkom Manuelom i sinom Markom ostala tu da živi.

Dragana i Toni dugo su se pretvarali da je među njima sve u redu, te su se od tada nekoliko puta pojavili zajedno, slavili kćerki rođendan, a bio je i na njenom nedavnom koncertu.

Ipak, pjevačica je više puta od trenutka kada se rastala sa suprugom plakala u javnosti, a neposredno nakon što je on napustio porodični dom prije tri godine, Dragana je pričala da joj je 2022. godina bila teška godina.

“Bilo je lijepih trenutaka, ali kao i svima, nije bila baš najsjajnija. Više bih voljela da je zaboravim ovu godinu i nadam se da će nam 2022. biti mnogo bolja i bez svega ovoga što se dešava. U privatnom životu je takođe bilo sve savršeno, djeca su odlični učenici i sve je kako treba”, istakla je ona i priznala da svoju iskrenost smatra manom.

Mnogo puta me je to koštalo, ali ja od toga ne odustajem. Uvijek ću biti iskrena. Da promijenim sebe, ne želim i mislim da me treba voljeti ovakvu kakvu jesam i zaslužujem da me ljudi vole, između ostalog, i zbog te iskrenosti – rekla je ona tada i otkrila da je u životu najviše povrjeđuje nepravda, te da često plače.

“Često plačem. Laži me dovedu do suza, a naročito one najgore, zlonamjerne laži. Uvijek se pitam čime sam ja to izazvala i zaslužila, to možda djeluje djetinjasto i naivno, ali bez obzira i uprkos svima, ja i dalje ne želim da se mijenjam”, dodaje pevačica.

Na pitanje zbog čega njen sin Marko i kćerka Manuela ne dolaze često u Srbiju, Dragana je za Alo kazala:

“Moja djeca su rođena u Austriji i tamo je cijeli njihov život. Marko i Manuela ne vole da se eksponiraju, a ja poštujem njihovu želju. Njih dvoje se školuju u inostranstvu i tamo su svi njihovi prijatelji. Ipak, jako vole Srbiju”, rekla je ona, a prenosi Blic.

