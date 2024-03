Dragana je nedavno ovako pričala o Toniju: Ja sam ta koja je stvarala

​Vijest da se pjevačica Dragana Mirković razvodi od supruga Tonija Bijelića, poslije 24 godine braka, iznenadila je mnoge.

Dragana je medijima poslala saopštenje, gdje je navela:

"Kao neko ko je čitav svoj život zasnovao na iskrenosti, osećam moralnu obavezu da se danas obratim celokupnoj javnosti. Sa velikom tugom moram da vas obavestim da sam predala zahtev za razvod braka. Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio a poslednje tri godine mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitavana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, sa vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činimo svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego stavivši tačku na naš brak" napisala je između ostalog pjevačica.

Inače, Mirkovićeva je nedavno gostovala na "ExtraFM" radiju, gdje je pričala o tome kako je upoznala Tonija i tom prilikom ga je žestoko potkačila.

"U Beču smo se upoznali, imala sam tamo koncert. On je dao sve od sebe, nema šta nije uradio. Došao je autom po mene, trudio se maksimalno, dobio me je. Moram da priznam da se mnogo trudio, u smislu da mi dokaže kakav je čovek. To me je kupilo" rekla je Dragana.

Potom je dodala:

"Mene ništa drugo nije kupilo kod njega jer nije imao šta da me kupi. Ja sam ta koja je posle stvarala, meni je bilo svejedno. Ja nosim sa sobom nešto što je najvrednije, a to je moj glas. Ja danas mogu da budem bez i jednog evra, ja ću za nedelju dana zaraditi. Ja nisam materijalista, to sam dokazala hiljadu puta" rekla je Dragana tokom gostovanja na hrvatskoj radio stanici, prenosi "Telegraf".

