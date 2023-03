Dramatična haljina Sofije Vergare opet je naglasila njene prirodne obline (VIDEO)

Glumica Sofija Vergara još jednom je oduševila javnost svojim elegantnim izdanjima.

Vatrena Kolumbijka nedavno se pojavila na snimanju emisije "America's Got Talent", a pažnju publike privukla je Sofijina elegantna odjevna kombinacija.

Ova 50-godišnja glumica je za snimanje još jedne epizode najpopularnije emisije u Americi obukla maslinastozelene pantalone i jaknu u istoj boji, a cjelokupni izgled upotpunila je jednostavnom šminkom u tzv. "nude" tonovima.

Heidi & Sofia slaying the game on #AGT with killer heels! Hangin' & struttin' like Queens #GirlPower @AGT @heidiklum @SofiaVergara https://t.co/Z1ZMQSfYi8 pic.twitter.com/64Qooc6Ty1