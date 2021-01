Dušica Jakovljević: Bila sam spremna na strašne bolove

Voditeljka Dušica Jakovljević je krajem godina otišla na operaciju povećanja grudi.

O ovom estetskom zahvatu je opet pričala, te je navela da je bila spremna na jake bolove.

Međutim, nije bilo ništa strašno.

“Bila sam spremna na jako velike bolove. Čak i na to da 20 dana neću moći da ustajem iz kreveta. Bila sam spremna na tolike bolove da sam zapravo kada se operacija završila pomislila pa nije to uopšte toliko jaka bol kao što su svi pričali. Svi smo to prihvatili kao laganu operaciju. U ponedjeljak sam operisana, a već u subotu sam zacrtala sebi cilj da radim emisiju. Mnogi su govorili da je nemoguće, ali sam uspjela”, rekla je Dušica Jakovljević, prenosi mediji.

(Telegraf)