Duško Lokin: Ako se ovako nastavi ješću hljeb i mlijeko

Duško Lokin rastužio je javnost kada je prije nekoliko dana priznao da nije imao novca za četiri zimske gume, te da zbog toga nije mogao da dođe na ispraćaj pokojnog prijatelja kojem je bio menadžer, Krunoslava Kiće Slabinca.

"To je bilo izvučeno iz konteksta. Rekao sam da sam u Zadru, da sam prešao 70 godina i spadam u rizičnu grupu, a na svakom okupljanju, pa i na pogrebima, skupi se 200, 300 ljudi i nisam hteo rizikovati. Rekao sam i da u Zagrebu u garaži imam četiri nove zimske gume. Nemam novca za bacanje, ali za gume imam. Zadovoljno živim. I skromno", objasnio je u novoj izjavi Duško.

Sada kaže da će, ako se ovako nastavi, uskoro jesti hljeb i mlijeko.

Na pitanje da li zna ijednog pjevača koji je zbog pandemije i zabrane nastupa morao da proda stan, Lokin je rekao:

"Ne znam nijednog takvog, ali znam da su 90 posto u preteškoj situaciji i to je strašno. Cijela branša je zapostavljena, niko se o nama ne brine. Niko nije pitao pjevača u usponu, koji se tek oženio, od čega sad živi njegova porodica. Niko ne pita bubnjara, gitaristu, od čega živi. A žive jako teško. Političari, okrenite se muzičarima, ljudima koji žive od šoubiznisa. U pozadini stoji puno rada, puno investicija i ljudi sad ne znaju šta će. Uzeli su kredite, kupili automobile da mogu funkcionirati, putovati na koncerte, raditi. Pa koliko koštaju samo plakati, razglas, mikrofon?", pita se Lokin.

Kaže, suludo je što ljudi misle da "leži na parama".

"To je suludo. Neki pjevači, a oni su rijetki, jesu situirani i možda mogu izdržati još dvije, tri godine. Ali šta to znači? Pa čovjek je krvavo radio 20, 30 godina i sav novac koji je uštedeo za svoju porodicu, djecu, sad bi morao potrošiti na hljeb i mlijeko? Ili plaćanje poreza? Pa se taj još i nada da će sutra biti bolje, pa snimi od te ušteđevinu novu pjesmu. Znate koliko košta pjesma? Barem pet, šest hiljada košta samo studio. Pa spot dvije, tri hiljade evra. Dakle, od te ušteđevine on još ulaže samo da bi se održao i da, kad prođe pandemija, nastavi raditi. Ljudi to površno gledaju, to je velika količina zla prema onima koji su uspjeli. Svako ko uspije iza sebe ima krvavi rad. Ova država svima je dala nešto, našoj branši ništa", istakao je hrvatski pjevač za 24sata.hr.

Vrlo ga brine trenutna situacija.

"Ako se ova pandemija proširi, nema više ničega. Ni turneja, a bojim se ni penzija, ma koliko male bile. Vrlo opasna i nezgodna situacija koja izmiče kontroli. Nisam sklon teorijama zavera, ali ako ovo zaista jeste velika svetska zavera, pomoći nam nema. Neću umrijeti od gladi, ali ješćemo suvi hljeb i mlijeko. I rezati kapulu kao nekad i mazati mast na hljeb kao kad sam bio dijete", poručio je Lokin.