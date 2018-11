Dvadeset godina mlađa supruga "češkog Trampa" privlačila poglede u Parizu

Na večeri povodom stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata, čiji su domaćini bili Emanuel i Brižit Makron, okupili su se brojni političari. Najviše pažnje izazvala je lijepa supruga češkog premijera Anreja Bobiša, Monika Babišova.

Plavokosa 43-godišnja Monika, koja je 20 godina mlađa od supruga, obukla je crvenu haljinu golih ramena, uz koju je kombinovala nude štikle i pismo-torbu s potpisom modne kuće Bottega Veneta.

Babiš, kojeg nazivaju češkim Trampom, Moniku je oženio prije izbora na kojima je pobijedio. Prije toga je u vezi s tom dizajnerkom interijera bio 23 godine, a zajedno imaju sina i kćerku.

Glamurozno vjenčanje za oko 200 gostiju organizovano je praktično pred samu predizbornu kampanju, ali optužbe da je datum odabran zbog popularnosti Monika je odbacila. On iz prvog braka ima još dvoje djece.

"Naviknuta sam na ljude koji misle da sam s njim samo zbog novca. On je stariji dvadeset godina, tako da je to vjerovatno prva stvar koju ljudi pomisle kada nas vide zajedno", rekla je jednom Monika i dodala da je on kad su se upoznali imao direktorsku platu, ali nije imao milione ni milijarde na računu.

Njegovo bogatstvo Forbes je procijenio na 4,1 milijardu dolara, a supruga mu je navodno slaba na dizajnerske krpice i skupe cipele. Stoga ne čudi njeno priznanje da joj muž kontroliše finansije i pazi da ne potroši previše.

"Ako želim da kupim nešto skuplje, uvijek pitam Andreja za dozvolu, ali uglavnom kupujem u običnim trgovinama", priznala je, prenosi "Index.hr".