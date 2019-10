Dvejn Džonson čestitao obožavateljki 100. rođendan

Meri Gruver dobila je najljepšu čestitku za rođendan i to ni manje ni više, nego od glumca Dvejna Džonsona.

Bakica je napunila 100 godina, a poznati "Rok" otpjevao joj je pjesmicu preko video poziva. Meri je sve vrijeme bila nasmijana i presrećna.

"Čuo sam da ste moj veliki fan i počestvovam sam. Šaljem vam puno ljubavi i dobrih želja za stoti rođendan. Koji nevjerovatan život. Počestvovam sam što mogu da vam čestitam rođendan. Sad možete pojesti tortu, napiti se i dobro se zabaviti", rekao je Rok, a bakica mu je poručila da ga obožava.

Happy 100th birthday to Grandmom Grover, I cannot begin to thank @TheRock enough for making this happen. pic.twitter.com/qZ9iOcsiJI