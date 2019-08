Dvejn Džonson stao na ludi kamen

Glumac Dvejn Džonson oženio se svojom dugogodišnjom djevojkom Loren Hašijan, a srećnu vijest je otkrio na svom Instagram profilu.

Par se vjenčao na intimnoj ceremoniji na Havajima, a glumac je za ovu priliku nosio jednostavnu bijelu košulju, dok je njegova supruga nosila čipkanu haljinu.

Par se upoznao 2006. godine kada je Rock snimao film "The Game Plan". U to vrijeme on je bio u braku sa suprugom Demi, od koje se razveo godinu kasnije i s kojom ima 18-godišnju kćerku Simon.

Dvejn i Loren već imaju i dvije kćerke, trogodišnju Džasmin i jednogodišnju Tianu.