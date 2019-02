Dvije teniserke prošetale crvenim tepihom nakon dodjele Oskara

Nedjelja je bila dan za zvijezda sa filmskog platna, ali to nije spriječilo i poznate sportistkinje da se prošetaju crvenim tepihom.

Na Veniti Fer zabavi pojavile su se i dvije dame iz svijeta tenisa. Ruska teniserka Marija Šarapova i američka teniserka Serena Vilijams stale su rame uz rame sa manekenkama, glumicama i pjevačicama.

Serena Williams slays at @TheAcademy Awards! Roll out the red carpet and relive your favorite WTA stars enjoying the #Oscars and the after parties-> https://t.co/7GI1Vmox9T pic.twitter.com/0uqspN8uwh