Džej Lo otkrila na šta je "pala"

Dženifer Lopez otkrila čime ju je Aleks Rodrigez osvojio - "a muškarci ne misle da je to bitno"!

Pjevačica Dženifer Lopez pričala je o vezi sa Aleksom Rodrigezom, sa kojim je vjerena već godinu dana ali se još uvijek nisu vjenčali.

Pjevačica i sportista vjerili su se u martu prošle godine, ali kažu da ne osjećaju nikakav pritisak da stanu na ludi kamen. Dženifer je tri puta bila u braku. Ohani Noa bio je njen muž od 1997. do 1998, Kris Džad od 2001. do 2003, a Mark Entoni, sa kojim ima blizance Maksa i Emi, od 2004. do 2014. godine.

"Smiješno mi je, kada smo se tek vjerili, bila sam uzbuđena jer se udajem za par mjeseci. Vratila su mi se sva romantična 'ludila' od prethodnih vjenčanja. On je prepustio meni da odlučim kada ćemo se vjenčati, a onda sam pomislila, ako ćemo provesti cijeli život zajedno, zašto bismo žurili", rekla je Džej Lo u emisiji Opre Vinfri.

"Probaćemo da izgradimo nešto što nijedno od nas do sada nije imalo. Porodicu, sa mužem, ženom, ocem i majkom, sa svom našom djecom. Želimo da im pokažemo ono što nismo imali dok smo odrastali", rekla je ona.

Dženifer je priznala i da joj je kod Aleksa najdraža činjenica da je dosljedan.

"Svaki put do sada, kada je rekao da će nešto uraditi, uradio je. To je velika stvar, što muškarci često ne shvataju", rekla je ona.

(Mondo.rs)