Prije nego su novi predsjednik i potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Džozef Bajden i Kamala Haris položili svečanu zakletvu, Dženifer Lopez nastupila je na inauguraciji.

Džej Lo je nastupila odmah nakon Ledi Gage, koja je pred okupljenima intonirala američku himnu.

Nakon izvedbe pjesme "This Land is Your Land", Lopez se na španskom obratila Amerikancima:

"Jedna nacija, sloboda i pravda za sve!".

Odmah nakon njene izvedbe Bajden i Harisova su položili svečanu zakletvu.