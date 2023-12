Džejda Pinket Smit otkriva najnovije detalje iz braka

Džejda Pinket Smit nedavno je javno priznala da ona i njen suprug Vil Smit ne žive zajedno već sedam godina.

Mnogo detalja o njihovoj vezi i braku otkrila je u svojoj novoj knjizi "Vorti", a sada je ponovo šokirala svoje fanove.

Ove nedjelje je gostovala u emisiji koleginice Dru Barimor, a razgovor je bio o njenim pomenutim memoarima. Kada ju je voditeljka pitala da li smatra da se odvojila od muža objavljivanjem knjige ili će 'ostati u njegovoj sjenci', Džejda je prvo ćutala, pa ju je Dru pitao da li zvuči kao da ostaju zajedno?

"Ostajemo zajedno, zauvijek. Pokušavala sam, trudili smo se", priznala je Džada, navodi Indipendent.

Nakon toga, Džejda je pojasnila da je u njenom braku sa Vilom malo šta išlo po planu.

"Morala sam da naučim da ga volim više od titule 'muža' i svih romantičnih očekivanja koja sa tim dolaze. Morala sam da naučim da ga volim takvog kakav jeste. Uključujući i njegovu svijetlu i tamnu stranu", priznala je ona.

Neočekivano otkriće zasjenilo je razgovor o knjizi, u kojem je Džejda priznala da su ona i Vil došli na prošlogodišnju dodjelu Oskara 2022, zapamćeni po šamaru koji je Vil "režirao" Krisu Roku, svako iz svog doma.

"Živjeli smo odvojeno, bili smo tu kao porodica, a ne kao muž i žena, ali kada sam ga čula da mi se usred tog haosa na dodjeli nagrada oslovljava sa 'žena', shvatila sam da sam to zapravo ja", napisala je Džejda.

"Oboje smo zaglavljeni u fantazijama o tome šta bi druga trebalo da bude", rekla je o svom braku prošlog mjeseca, govoreći o knjizi.

Tada je priznala da su ona i Vil pokušavali da shvate kako bi njihov brak trebalo da izgleda od decembra 1997. godine, kada su se vjenčali.

"Doživjela sam prevaru i to mi je zaista slomilo srce, ali sam i sama prevarila nekoga do koga mi je stalo. Moram da vam kažem: teže mi je bilo da prebolim ono što sam uradila nego to što mi je neko uradio. Naučila sam da moram da oprostim nevjerstvo jer to zaista nema veze sa mnom", izjavila je pred televizijskim kamerama.

(b92)

