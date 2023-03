Džejla Ramović otkrila šta su joj roditelji zamjerili: "Branili su mi da pjevam tu pjesmu"

Kada se pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", Džejla je zasjenila publiku i žiri svojom ljepotom, harizmom i talentom.

Ramovićeva se prisjetila početaka, pa je u jednom podkastu otkrila šta su joj to roditelji zamjerili u prvom krugu:

"Moji su bili protivnici pojavljivanja mene sa pjesmom 'Tihi ubica' u prvom krugu. Rekli su mi ne i pitali zašto ću to da jpevam i ja kažem da mi vjeruju i da je 100 posto odlična pjesma i onda se desio bum i sve je bilo super".

Dala je savjet svim mladim ljudima koji maštaju da postanu pjevači i pjevačice:

"Svi koji žele ja mislim da je najbolja opcija takmičenje. Potrebna je želja, volja i naravno odricanja. Ja sam se odrekla mnogo stvari, ali sve zarad mog krajnjeg cilja koje sam imala u tom trenutku."

Kako je brzo stekla veliku popularnost, otkrila je da su ljudi iz njenog rodnog grada bili šokirani:

"Mogu da kažem da je ljudima u mom gradu bilo blagi šok da se to dešava nekome iz našeg malog gradića. Podržavali su me svim srcem i moji vršnjaci ali niko to nije doživljavao da je tako veliko nikada nismo bili svjesni ni oni ni ja i meni je to bilo odlično", zaključila je.