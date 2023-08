Džejla Ramović tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" smršala 9 kilograma

Kada se pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", Džejla je zasjenila publiku i žiri svojom ljepotom, harizmom i talentom. Odnijela je pobjedu u ovom takmičenju 2019. godine, a pored pjevanja završila je srednju školu i upisala fakultet u Barseloni.

Tokom takmičenja smršala je čak devet kilograma, ali priznaje da joj je hrana porok:

"Hrana mi je najslabija tačka. Da ispričam jednu stvar koju niko nije znao. Tokom takmičenja sam imala 63 kilograma i bila sam buca, a po završetku 'Zvezda Granda' sam spala na samo 54. Bila sam kost i koža. Obožavam da jedem pastu, picu, ma sve što ne valja ja jedem“, otkrila je za "Grand".

Gradi karijeru bez skandala, važi za smjernu i kulturnu djevojku, ali svjesna je da ne može svima da se dopadne:

"U Goraždu kruže priče o svima i o svemu svakodnevno, i u svakom trenutku se nešto priča, jer je to mali grad i svi se međusobno znamo. Šta se tačno o meni priča ne znam, ali kad god mi neko priđe da mi ispriča nešto ja kažem da me zaobiđe. Naravno da ne mogu svakome da se sviđam i to je nemoguće“, priča Džejla.

Priznala je i šta bi voljela da promijeni kod sebe:

"Sebi najčešće zamjeram što sam jako tvrdgolava i brzopleta, najčešće u privatnom životu. Tu nekako stalno pravim greške jer u trenutku ne razmišljam glavom. U poslu sam skroz drugačija, dosta razmišljam prije nego što donesem odluku", objasnila je, prenosi "AloOnline".