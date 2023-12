Džejmi Foks u suzama progovorio o bolesti: "Nisam želio da me vidite takvog"

Džejmijia Foksa svladale su emocije na dodjeli "Critics Choice Association Awards" za kinematografiju i televiziju u čast crnih, latinoameričkih i AAPI postignuća.

Dok je primao nagradu, oskarovac se borio sa suzama, a to je ujedno bilo i njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon misteriozne "medicinske komplikacije" u aprilu.

Nakon što je dobio ogroman aplauz publike dok je hodao pozornicom, Foks nije mogao a da ne progovori o strahu za sopstveno zdravlje koji je pretrpio.

"Znate, to je ludo, nisam to mogao učiniti prije šest mjeseci, zapravo nisam mogao ni da hodam", Foxx je započeo svoj 12-minutni govor, prije no što je napravio pauzu zbog nabujalih emocija.

"Želim da se zahvalim svima. Prošao sam kroz nešto, prošao sam kroz neke stvari. Sada cijenim svaki minut, drugačije je. Ono kroz šta sam prošao ne bih poželio ni najgorem neprijatelju jer je teško kad je skoro gotovo... kad vidiš tunel. Vidio sam tunel, nisam vidio svjetlo. Imam novo poštovanje prema životu. Imam novo poštovanje prema svojoj umjetnosti. Gledao sam toliko filmova i slušao toliko pjesama pokušavajući da mi vrijeme prođe. Ne odustaj od svoje umjetnosti, čovječe, ne odustaj", poručio je, prenosi b92.

Foks je posljednji put progovorio o svojim zdravstvenim problemima u julu, rekavši da je otišao u "pakao i natrag".

"Prošao sam kroz nešto kroz šta sam mislio da nikad, ali nikada neću proći", rekao je Foks, obavještavajući svojih 16 miliona pratitelja da nije "slijep" ili "paralizovan".

"Znam da je puno ljudi čekalo ili željelo da čuje novosti, ali da budem iskren s vama, nisam želio da me takvog vidite", priznao je sa suzama u očima.

"Želim da me vidite kako se smijem, dobro se zabavljam, zbijam šale, radim film ili televizijsku emisiju. Nisam želio da vidite kako iz mene vire cijevi, kazao je on, prenosi b92.

