Džejn Simor u 70. godini izgleda kao kad je glumila Bondovu djevojku

Džejn Simor, koja je poznata po seriji "Dr Quin, žena vrač" i glumila je Bondovu djevojku, kaže da nije bila na operacijama, a svoju težinu održava na specifičan način.

Glumica je u emisiji "Loose Women" otkrila da i sada ima istu težinu koju je imala sa 17 godina. Džejn je ove nedelje proslavila 70. rođendan, a njena forma i izgled su kao da je upola mlađa, prenosi b92.net.

Simor je ispričala da su tajna njenog uspjeha pilates, jedan obrok na dan i uživanje u čaši vina i tamnoj čokoladi. Voli i da hoda, a kaže kako nikad nije na dijeti i da veruje da treba sebi ugađati, ali umjereno.

"Šetam po plaži, vježbam pilates. Pokušavam da ostanem u formi i da jedem zdravo, ali nikad nisam na dijeti i slično, sve je umjereno i to djeluje na mene", rekla je Džejn.

Istakla je da je jedan obrok na dan dobar trik.

"Ujutro prvo kafa, a kasnije hrana. Obično jurim negde i zaboravim da jedem do sredine dana. Moj partner Dejvid je na isprekidanom postu pa ne jede do 14 sati. Ako ogladnim kasnije, poješću malo tamne čokolade i popiću čašu vina, to je obrok, zar ne?" ispričala je glumica.

Džejn usred pandemije dosta boravi kod kuće, poštuje mjere opreza i izlazi među ljude sa zaštitnom maskom i kaže da se ne vucara po Holivudu i slično.

Objasnila je da su mnoge njene prijateljice u dobroj formi, a da ona ima kilograma kao i kad je kao tinejdžerka išla u baletsku školu.