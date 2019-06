Dženan Lončarević: Treći nastavak pjesama vjerovatno najesen

Svaka nova pjesma Dženana Lončarevića je stepenica više u njegovoj uspješnoj karijeri. Fenomenalni pjevač uvijek nastoji pomjerati granice u muzici, a to mu je, definitivno, pošlo za rukom i u posljednjoj muzičkoj trilogiji.

Naime, prve dvije pjesme ovog jedinstvenog muzičkog projekta postale su hitovi. "Piješ sine" i "Ako pitaš" osvojile su simpatije publike širom regiona, a potonja trenutno na YouTubeu ima dva miliona pregleda.

"To je taman kada su u pitanju moje pjesme. Nisam od onih pjevača koji ima milionske preglede odjednom, iz prostog razloga što kod mene ljudi slušaju muziku, a i gledaju spotove, jer se baš potrudim i da vizuelno i zvučno sve bude kako treba. Još nije poznato kada će kraj moje muzičke trilogije biti pred publikom. Treći nastavak ljubitelji mojih pjesama trebali bi čuti najesen. Naravno, Haris Dubica ostaje reditelj, a i ista je glumačka postava koja je svoj posao odradila brilijantno. Siguran sam da publika neće biti razočarana konačnim raspletom, kao što je bila nakon završetka serije "Igra prijestolja", u šali kaže Dženan Lončarević.

Dok publika s nestrpljenjem čeka kraj muzičke trilogije, Dženan će objaviti nekoliko drugih pjesama.

"Postoji jedna malo drugačija pjesma od onog što sam do sada radio, a koja će se vrlo brzo desiti. To će biti jedna malo čudna saradnja. Neka za sada ostane tajna. Autor numere je Mirko Šenkovski Geronimo, koji mi je radio i pjesmu "Ljubim u prolazu". Odavno se znamo i cijenim to što radi Geronimo", ističe Lončarević.