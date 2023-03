Dženifer Aniston otkrila čemu duguje sjajan izgled u 54. godini

Glumica Dženifer Aniston riješila je u intervjuu za magazin "InStyle" brojne nedoumice u vezi sa svojim izgledom. Njen "trik" je više nego jednostavan i potpuno besplatan pa ipak mnogi ga ne primjenjuju.

"Ne opterećujem se toliko tokom vježbanja jer to može da izazove povrede, naročito kada vaše tijelo i mozak nisu potpuno odmorni. Samo pokušavam da dam sve od sebe i smislim sve moguće što će mi osigurati dobar san. Spavanje je izvanredno, prekrasno je", izjavila je glumica.

"Čovječe, jesam li ja to uzimala zdravo za gotovo kada sam bila mlađa? Kada si mlađi, to nekako uzimaš zdravo za gotovo. Mislite da možete da preživite sa tri do pet sati sna i osjećate se odlično, a onda, odjednom, jednostavno se ne osjećate tako sjajno i niste sposobno da date sve od sebe, a trebalo bi da budete", kategorična je ona.

Dženifer Aniston pridružila se programu "Seize the Night & Day" kako bi pomogla onima koji imaju problem sa nesanicom. Otkrila je da savjete od nje traži i glumica Ris Viderspun, njena prijatejica i koleginica iz "The morning show"

Ispričala je ranije kako se borila sa insomnijom.

"Moji izazovi sa spavanjem počeli su prije mnogo godina, tako da je to veliki prioritet za moje zdravlje. Ako se ne naspavam dobro, sljedeći dan biće za mene jako težak. Nadam se da ćemo svi moći da damo prioritet zdravom spavanju i da vodimo različite razgovore o problemima sa spavanjem", navela je Aniston