Dženifer Aniston otkrila da ne podnosi kada joj kažu da izgleda dobro za svoje godine

Glumica Dženifer Aniston je 11. februara proslavila svoj 54. rođendan, a sada je u jednom intervjuu govorila o godinama, izgledu i tome šta je nervira.

Za nju ljudi često govore da "izgleda dobro za svoje godine", što glumici veoma smeta.

"Tako mi tad pukne film… Ne mogu to da podnesem. Sve to ovo društvo nameće, izgovara se ono: 'Sad ste u tom stadijumu', 'Za vaše godine'. Ma, ja ne razumem šta to uopšte znači. U boljoj sam formi nego kad sam imala 20 godina. Telo, duh, um, sve je 100 odsto bolje sada", rekla je glumica za britanski "Vogue".

Ona ističe i da naporno vježba i radi na tome da izgleda što bolje može.

"Jedno vrijeme mi je na treninzima srce lupalo kao ludo. Kardio traje 45 minuta, sat vremena, inače kao da niste ni vežbali. Ozbiljan je to stres, navići se na tako nešto. Izgurala sam, sve manje od toga i jeste mučenje, a ko to hoće?", istakla je ona.

Pored vježbi, ona se i zdravo hrani i redovno meditira.

"To možete da radite bilo gdje, a ja obično sve obavim čim se pobudim. Spustim noge na pod, onda sjednem kraj malog oltara i ‘nestanem’. Treba mi to, čak i kada nisam kod kuće. Pet, 10 minuta i milina", zaključila je Dženifer, piše Nova.