Dženifer Aniston se vjerila?

U Los Anđelesu je nedavno održana 30. po redu dodjela SAG nagrada, priznanje koje uručuje Udruženje filmskih glumaca, a veliku pažnju javnosti privukla je Dženifer Aniston.

Pored toga što je nosila atraktivnu srebrnu toaletu koju potpisuje modna kuća "Céline", Anistonova je pokazala i dijamantski prsten na svojoj lijevoj ruci.

Ubrzo nakon toga, društvene mreže su se usijale od komentara njenih mnogobrojnih fanova, a većina je počela da spekuliše da se glumica vjerila.

"Dejli mejl" je pozvao glumičine predstavnike za medije, a odgovor se i dalje čeka.

