Dženifer Lopez i Aleks Rodrigez raskinuli vjeridbu

Američka pjevačica i glumica Dženifer Lopez (51) i bivši bejzbol igrač Aleks Rodrigez (45) sada su, zaista, okončali svoju vjeridbu nakon što su dva puta otkazali vjenčanje zbog pandemije korona virusa.

Naime, Džen i Aleks potvrdili su da od sada svako ide svojim putem.

Njih dvoje su vijest otkrili u ekskluzivnoj zajedničkoj izjavi za "Today".

"Shvatili smo da smo bolji kao prijatelji i radujemo se što ćemo to i dalje ostati. Nastavićemo da radimo zajedno i podržavamo jedno drugog na našim zajedničkim poslovima i projektima. Želimo najbolje jedno drugom i našoj djeci. Iz poštovanja prema njima, jedini drugi komentar koji moramo reći je hvala svima koji su nam uputili lijepe riječi i podršku", piše u zvaničnoj objavi za medije.

Ova vijest je prvi put kružila u martu ove godine kada su američki mediji tvrdili da su otkazali vjeridbu, ali više izvora je tada reklo da njih dvoje nikada nisu zvanično raskinuli i da su i dalje bili zajedno.

"Svi navodi su netačni, radimo na nekim stvarima", rekli su tada Džej Lo i Arod.

Podsjetimo, Dženifer i Aleks su vijest o vjeridbi na Bahamima objavili 2019. godine, nakon dvije godine veze. Vjenčanje su odlagali već dva puta, a pjevačica je o toj temi javno progovorila prije nekoliko mjeseci, prenosi Telegraf.

"Morali smo da otkažemo vjenčanje zbog korone i karantina. Zapravo smo to već dva puta učinili, samo što ljudi to ne znaju", izjavila je Dženifer i otkrila da su nekoliko puta posjetili terapeuta i da je to pomoglo njihovoj vezi tokom teškog razdoblja.

Za sad nije poznato kada su počele nevolje u njihovom raju, ali glasine o raskidu dolaze nakon šuškanja da je Aleks nešto imao sa zvijezdom "Southern Charma" Medison Le Kroj, no on je tada te priče demantovao.