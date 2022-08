Dženifer Lopez i Ben Aflek vjenčani po drugi put

​Dženifer Lopez i Ben Aflek vjenčali su se po drugi put na raskošnoj ceremoniji na njegovom imanju u Džordžiji.

Svečanosti su prisustvovala njihova djeca, kao i brojne slavne ličnosti.

Benifer, kako je prozvan slavni par, u julu se u tajnosti vjenčao, a ovoga puta su se odlučili za intimne ceremoniju okruženi porodicom i prijateljima na 8,9 miliona vrijednom glumčevom imanju u Džordžiji.

Jennifer Lopez and Ben Affleck at their wedding today pic.twitter.com/fnJqMPfwOe

Dženifer je nosila bijelu "Ralf Loren" vjenčanicu, koja je prošlog mjeseca dizajnirana za nju dok je par boravio u Italiji. Glumac se odlučio za crno-bijeli smoking.

Nakon izricanja zavjeta, svečanost je okončana vatrometom.

Srećni par vjenčao se 20 godina nakon što su prvi put počeli da se zabavljaju i odlučili da se vjere, ali su 2003. godine otkazali vjenčanje kriveći za raskid veliki medijski pritisak.

Glumac i pjevačica bili su okruženi svojom djecom iz prethodnih brakova - Vajolet, Serafina i Sem, iz Aflekovog braka sa Dženifer Garner i Ema i Maks iz braka Dženifer sa Markom Entonijem.

Vjenčanju nije prisustvovala Aflekova bivša supruga Dženifer Garner, niti njegov brat Kejsi zbog roditeljskih obaveza.

Jennifer Lopez and Ben Affleck were seen sharing a kiss this morning before their wedding! (August 20, 2022) pic.twitter.com/EvlRaDk5K5