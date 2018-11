Dženifer Lopez ostavlja bez daha novom fotografijom

Dženifer Lopez krasi naslovnu stranu decembarskog broja magazina InStyle, a unutra su fotografije gotovo nage četrdesetdevetogodišnje pjevačice u zelenom ogrtaču!

Pevačica koja je trenutno jedna od članica žirija The World of Dance, na fotografijama iskazuje svoju savršeno zategnutu figuru, ne noseći ništa drugo do zelenog ogrtača koji se vuče po podu.

"Obline su dio kulture koji ima jako pozitivnu notu u mojoj porodici", objasnila je Lopez u intervjuu za magazin, te dodala da su joj uvijek govorili da ima veliku zadnjicu i da je to dobro!

Ovo svakako nije prvi put da Lopez izaziva lavinu reakcija i komentara fanova i publike svojim modnim odabirima. U svom ekskluzivnom intervjuu za Entertainment Weekly prošle godine, govorila je o svojoj legendarnoj haljini sa početka karijere koju je nosila na dodeli Grammy nagrada.

"Sjećam se kada sam prvi put kročila na taj crveni tepih. jSećam se da sam u jednom trenutku osjetila ogromnu energiju ljudi oko mene. Svi su gledali u moju haljinu. Isprva nisam znala šta se dešava, ali sam onda shvatila da su bili oduševljeni", priznaje pevačica.