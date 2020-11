Dženifer Lopez osvojila nagradu The People''s Icon

Velika filmska i muzička zvijezda Dženifer Lopez dobitnica je nagrade The People's Icon, čija će dodjela biti održana 15. novembra u Barker Hangara u Santa Moniki, zvanično je objavio E! kanal.

Dobitnici PCA nagrade odaje se priznanje za doprinos muzici, filmu, televiziji i modi, jer spada svakako u jednu od najvećih zvijezda u industriji zabave.

Lopezova već ima šest nominacija za ovu nagradu, a sada će joj biti odato priznanje za njene nastupe, na muzičkoj sceni i na velikom platnu, što uključuje nastup na Super Bowl poluvremenu 2020 i glavnu ulogu u filmu "Hustlers", koji je gledala i domaća publika u bioskopima neposredno prije pandemije.

Film se prikazivao u prevodu "Prevarantkinje sa Vol Strita", a od poznatijih dama u filmu igrala je uz Lopezovu i Džulija Stajls.

Prenos dodjele nagrada E! People''s Choice Awards 2020 iz Barker Hangar u Santa Moniki (Kalifornija) biće realizovan u nedelju, 15. novembra od tri sata noću.

"Na svjetskom nivou, Dženifer Lopez nema konkurenciju i već više od dvije decenije nam priređuje prepoznatljive i nezaboravne nastupe", rekla je Džen Neal, generalna direktorka za programe E! News.

"Nagradom The People''s Icon of 2020 odaćemo priznanje Jennifer Lopez za to što je utrla put mnogim umjetnicima širom svijeta i zahvaljujući njoj smo dobili mnoge nove latinoameričke zvijezde u muzici, filmu, televiziji i modi", navela je Neal.

Glumica, pjevačica, filmski i televizijski producent, modni kreator, bestseler pisac prema New York Times-u, preduzetnica i humanitarac, Lopez je dokazala da za nju ne postoje granice.

Od njenog prvog albuma iz 1999. godine, Lopezova je prodala više od 75 miliona nosača zvuka širom svijeta, od toga 40 miliona albuma, 16 hit singlova na top 10 listi i tri albuma na prvom mjestu.

Njen poslednji film "Hustlers" dobio je sjajne kritike i osvojio nominacije za Golden Globe, Critics'' Choice, SAG Awards, Independent Spirit Award i NAACP Image Award.

Junakinja mnogih holivudskih hitova "Anakonda", "Selena", "Sobarica i senator", "Svekrva iz pakla, „D"osta je bilo", "Pogrešan zaokret", "Voz trezor", "Krv i vino", osvajala je i mali ekran policijskom TV serijom "Nijanse plave" (Shades of Blue), gdje su joj partneri kroz dvije sezone (2016/2018) bili Rej Liota i Drea di Mateo.

Glumica će biti aktuelna tokom 2021. u filmu "Oženi me" (Marry Me) u kom glume i Oven Vilson i pop muzičar Maluma, sa kojim je Lopez snimila i singlove za muziku iz filma.

Njen ovogodišnji nastup na Super Bowl poluvremenu imao je preko 102 miliona gledalaca, a Lopezova je nastavila da osvaja svijet mode u 2020. kao lice nekoliko brendova.

Pored rada na filmu, televiziji i u muzici,ona je posvećena i radu u nekoliko humanitarnih organizacija, a u aprilu 2018. magazin TIME imenovao ju je kao jednu od 100 najuticajnijih ljudi.

Dodjela E! People''s Choice Awards 2020 je u rukama produkcije "Den of Thieves", a izvršni producenti su Džesi Ignjatovic, Evan Prager i Barb Bialkovski.

Dodatne informacije o dodeli nagrada, uključujući počasne goste i izvođače biće obajvljene u narednim danima.