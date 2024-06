Dženifer Lopez otkazala američku turneju usred glasina o razvodu

Američka pjevačica Dženifer Lopez otkazala je turneju "This Is Me...", prvu nakon pet godina.

"Live Nation", organizator ljetne turneje, u petak je objavio da je ona otkazana, ističući da "Dženifer uzima slobodno vrijeme kako bi bila sa svojom djecom, porodicom i bliskim prijateljima".

Lopez je u obraćanju obožavaocima saopštila kako je "u potpunosti shrvana i tužna što ih je razočarala".

Vijest dolazi usred glasina o razvodu

"Molim vas znajte kako ne bih to učinila da nisam smatrala da je apsolutno nužno. Obećavam da ću vam to nadoknaditi i da ćemo svi ponovno biti zajedno", dodaje.

Pjevačica i organizator nisu naveli razlog otkazivanja, no ono dolazi u vrijeme nagađanja o razvodu braka s glumcem Benom Aflekom te glasina o slaboj prodaji karata, prenosi "Index".

Prije nekoliko sedmica bez objašnjenja je već otkazano niz koncerata u sklopu turneje.

