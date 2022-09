Dženifer Lopez otkrila detalje o vjenčanju

Pjevačica Dženifer Lopez i Ben Aflek napravili su raskošnu ceremoniju koja je trajala tri dana povodom njihovog vjenčanja.

Fotografije sa vjenčanja smo već imali prilike da vidimo, a sada je pjevačica objavila neke do sada neviđene, ali i jednu rečenicu koju joj je muž izgovorio u svom govoru.

"'Ovo je raj. Upravo ovdje. Mi smo u njemu upravo.' To je jedna od mojih omiljenih replika iz filma koji je Ben režirao, a koji se zove 'Live by night'. Rekao ju je u večeri našeg vjenčanja, u svom govoru, a ja sam pomislila da je to savršeno", napisala je Dženifer na svom sajtu na kom otkriva dijelove svog savršenog vjenčanja.

Džej Lo je podijelila i nekoliko fotografija sa njihovog vjenčanja, te otkrila da je svakog dana, do njihovog vjenčanja, padala kiša, ali i da su svi imali stomačne tegobe. No, na dan njihovog vjenčanja sunce je sijalo, a njima je bilo bolje.

Kako je ispričala, prije probne večeri, Ben i ona su se smijali što se vjenčavaju u "njihovim godinama".

"Oboje smo bili u braku ranije i više nismo djeca, ali je nekako sve izgledalo tako kao da je najlogičnije da to uradimo baš sada. Svačija priča je drugačija i svi imamo svoj put. Nijedan par nije isti, ali za nas, ovo je bio pravi trenutak. Ta noć je bila raj", istakla je pjevačica, pa zaključila:

"Želim vam svima istu vrstu sreće... Onu do koje se teško dolazi, koja postane još slađa zbog toga što znate kroz šta ste prošli da biste do nje došli."

(Telegraf.rs)