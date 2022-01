Dženifer Lopez otkrila svoju trening rutinu i pokazala mišiće

Dženifer Lopez pokazala je svoje impresivne trbušnjake u majici s kratkim rukavima, dok je završavala sesiju vježbanja, zajedno s dizanjem tegova i vježbajući trbušnjake.

Ona je pokazala svoju zategnutu figuru u crnom topiću u kombinaciji s crnim tajicama. Pjevačica je koristila niz sprava za tegove, prije nego što je uzela gutljaj vode, znojeći se dok je završavala seriju vježbi. Video Dženifer Lopez je popraćen njezinom pjesmom "On My Way (Marry Me)", koju je objavila još u novembru.

Očekuje se da će se pojaviti u njezinom nadolazećem romantičnom filmu "Marry Me", koji će biti objavljen 11. februara. Lopez igra ulogu pop superzvijezde Kat Valdez, koja donosi nepromišljenu odluku da se uda za potpunog stranca, kog glumi Oven Vilson. I to na svom koncertu, nakon što je saznala da ju je njezin partner, kojeg glumi Maluma, vara.

"Udaj se za mene, zaviri iza kulisa snimanja filma, udaj se za mene!", započela je pjevačica u opisu objave dodajući da je producirala film putem svoje kompanije Nuyorican Productions.

(24sata)