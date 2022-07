Dženifer Lopez potvrdila da se udala i otkrila detalje s vjenčanja

Dženifer Lopez i Ben Aflek vjenčali su se u Las Vegasu 16. jula, a glumica je podijelila intimne detalje i fotografije sa ceremonije u svom biltenu On JLo otkrivši da je nosila dvije vjenčanice, ali i da namjerava uzeti suprugovo prezime.

Par je prošetao do oltara u Maloj bijeloj kapeli u subotu nešto prije ponoći nakon što su u aprilu otkrili svoje zaruke.

"Uspjeli smo. Ljubav je prelijepa. Ljubav je ljubazna. I ispostavilo se da je ljubav strpljiva.... Sinoć smo odletjeli u Vegas, stajali u redu za dozvolu s još četiri para, i svi su putovali na isto putovanje do prijestolnice vjenčanja svijeta", napisala je Lopez fanovima u svom biltenu On JLo 17. jula.

"Iza nas su se dva muškarca držala za ruke i držala jedan drugog", nastavila je Lopez.

"Pred nama, mladi par koji je na drugi rođendan svoje kćerke prošao tri sata vožnje - svi mi želimo isto - da nas svijet prepozna kao partnere i da svijetu izjavimo svoju ljubav kroz drevni i gotovo univerzalni simbol braka".

"Jedva smo do ponoći stigli do male bijele kapelice. Ljubazno su ostali otvoreni nekoliko minuta, dozvolili su nam da se slikamo u rozom kadilak kabrioletu koji je očigledno nekada koristio sam kralj", napisala je glumica.

Za ceremoniju, Lopez je nosila bijelu, čipkanu vjenčanicu dugih rukava s otvorenim ramenima, s naglašenim dekolteom, korzetom i vjezom ribljeg repa i odgovarajućim velom s čipkastim ukrasima od Zuhair Murada.

Takođe, nosila je još jednu vjenčanicu, za koju je otkrila da je sačuvala iz "starog filma".

"Imala sam ovu haljinu toliko godina, i toliko sam je čuvala, a sada je nosim na dan vjenčanja", poručila je fanovima.

Lopez je rekla i da namjerava koristiti Aflekovo prezime, koje je navela u bračnoj dozvoli okruga Klark, a čak je i potpisala svoj bilten kao "Jennifer Lynn Affleck".

Jennifer Lopez signs off in a newsletter to fans as ‘Mrs. Jennifer Lynn Affleck’: “We did it. Love is beautiful. Love is kind. And it turns out love is patient. Twenty years patient… Love is a great thing, maybe the best of things-and worth waiting for.” pic.twitter.com/KNXKYdgLLC