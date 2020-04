Dženifer Lopez sa reperom Princ Ea poslala poruku o virusu korona

Tokom pandemije virusa korona, koji se nažalost u Americi u posljednjih desetak dana rasplinio poput požara, brojne poznate ličnosti apelovale su putem medija da se ostane u kući, jer je to jedini način da se spriječi širenje pandemije i da zaštitimo jedni druge.

Dženifer Lopez karantin dijeli sa svojim najbližima u porodičnoj kući u Majamiju i od kada se nalzi u ovim vanrednim uslovima, putem društvenih mreža sve vrijeme apeluje na naciju da ostanu u svojim kućama.

Ono što pjevačica posebno ističe u ovoj situaciji jeste to da imamo strepljenja i razumijevanja i podvlači da se ostane u kući.

U sklopu svog apela prije dva dana okačila je video repera pod nazivom Princ Ea, na našim prostorima manje poznat, ali u Americi znatnije.

J. Lo poštovalac je njegovog rada, a ono što je ovaj talentovani izvođač predstavio u svom videu o virusu korona, pjevačica potpisuje.

U nasatavku vam donosimo prevod govora koji reper govori u spotu, a koji je zapalio čitav kontinent:

"Da li ste uplašeni? Kažu da ova stvar ubija imuni sistem, napda pluća i čini da teško dišemo i širi se, širi se poput požara, izaziva haos. Dobiće je tvoji prijatelji i porodica, ako je već nemaju. Tragično je. Kažem vam, to je ludilo. Naučnici kažu da će starije ljude da pogodi najviše.

Kažu da je ovo novo, ali ne, ne, ne. Nije. Ovo je bilo oko nas vijekovima. Bacite pogled na istoriju, imalo je samo drugačija imena, na drugi način smo se protiv njega borili i nema načina da ga zasutavimo. Utiče na bogate, siromašne, mlade, stare, poznate, nepoznate - opasno je. Svi su na ivici. Zaključani unutar svojih domova, nervozni. Granice su zatvorene, države su proglasile vanredna stanja, rafovi u prodavnicama su ispražnjeni, niko se ne moli u crkvama, svijet je otišao dođavola! Nije ni čudo što je toalet papir nestao prvi. Berze su se urušile, hiljade su ostale bez posla, sredstva za dezinfekciju najtraženija su i najskuplja roba.

Bolje bi vam bilo da ne kihnete, jer vam niko neće reći "Bog te blagolsovio", možda će vas čak i uhapsiti zbog toga. Ne želim da vas plašim, ali perući svoje ruke opsesivno nije ono što će vas zaštiti. Prijatelji, ono o čemu ja govorim nije virus korona. Ne. Ovo o čemu ja govorim je mnogo smrtnosnije. Ovo je "S virus". Videli ste ga. On se širi iz minuta u minut, poput epidemije, najviše na površinama kao što su ekrani, telefoni, daljinski upravljači. Čini vas depresivnim. Doktori kažu da se svaki put kada skrolujte ekran reinficirate. Napada mozak. A kada mutira pretvara se u mržnju, krivicu: "Kina je kriva za to. Ne, Italija je. Španija. Ne, Iran!". Nisam bio dovoljno jasan? "S virus" koji se širi dame i gospodo, to je STRAH.

Ali ne plašite se. Uprkos onome što čujete ili vidite na tv-u, pročitate u vijestima - postoji dobra vijest u čitavoj ovoj tragediji. Da bi se izborili sa samoćom ljudi izlaze na prozore i tearse svojih domova i sviraju i pjevaju, Emirati su poslali pomoć Iranu, Japan je donirao medicinska pomagala besplatno Kini, a na ovim paketima pristiglim u pomoć pisalo je "Mi smo talas iz istog mora".

Slušajte me dobro, možemo da postupimo baš kao što to radimo sa svakom tragedijom koja nas u životu zadesi - možemo da dopustimo da nas uništi ili možemo da je iskoristimo za našu dobrobit. Da popravimo veze među nama, izbrišemo sulude granice i sve one zamerke koje jedni drugima prebacujemo, jer na kraju dana kada se sve završi, sve što zapravo na ovom svijetu imamo jeste to što imamo jedni druge.

Zato hajde da ispravimo ono što se ispraviti može, da proširamo veličinu svojih srca, smanjimo društvenu distancu, poboljšamo imuni sistem, obratimo pažnju na to gdje sve stavljamo naše ruke i šta dodirujemo, ali takođe obratimo pažnju na to i gdje tu pažnju usmjeravamo. Budite oprezni, ali ne i uplašeni.

Ukolko ste suviše izloženi televiziji, promijenite kanal, dekontimirajte sebe kroz zabavu - ples, muziku, smijeh, meditaciju. 2020 je bila morbidna od smri Kobija, pa sve do kovida. Hajde da iskoristimo ovaj tragični momenat da se konačno probudimo i sagledamo ono što je zaista važno. Recite dragim ljudima koliko vam je zapravo stalo do njih. Da, upravo sada. Recite im šta osjećate. Ako nisu u istoj prostoriji sa vama, pozovite ih. Recite im da ćete uvijek biti tu za njih. Jer samo zajedno možemo da se uzdignemo iznad ovoga. Pošto jedina vakicna koja liječi ovaj virus, baš kao i svaki drugi, jeste LJUBAV. Ostanite u kući, budite na sigurnom i ne paničite".