Dženifer Lopez sa suzama u očima ušla u 2021. godinu

Dženifer Lopez održala je novogodišnji koncert u Njujorku, a tokom nastupa održala je emotivni govor u kojem se osvrnula na tešku godinu iza nas.

Latino diva koncert je započela svojom novom pjesmom "In The Morning".

"Uspjeli smo, 2020. godina je gotova", rekla je Lopez na početku nastupa te se osvrnula na to kako je za nju prošla godina započela.

"Godinu sam započela najvećim nastupom svog života kada smo Šakira i ja održale koncert na Super Bowlu. Hiljade ljudi su bile. Ipak, večeras su stvari nešto drugačije i to je OK. Ako nas je ova godina nečemu naučila, to je da budemo zahvalni na svemu što imamo i da cijenimo svaki trenutak", rekla je pjevačica, prenosi "Radiosrajevo.ba".

"Izgubili smo previše. Previše", rekla je u emotivnom govoru tokog kojeg su joj vidno došle suze na oči.

"Večeras ćemo nastaviti sa životom i nastavićemo sanjati", zaključila je.

Samo nekoliko sati prije nastupa na "Times Squareu", Džej Lo je snimila video u Balmainovoj kreaciji, zbog koje su je odmah prozvali Pepeljugom iz Bronksa, da bi potom zapjevala svoje najveće hitove i Amerikancima sa pozornice poželjela srećnu 2021. godinu.