Dženifer Lopez scena u novom filmu umalo koštala života (VIDEO)

​Dženifer Lopez je sa kolegama iz filma "Shotgun Wedding", Džošom Damelom i Dženifer Kulidž ispričala kako je na snimanju bila u situaciji opasnoj po život.

Na pitanje ko bi najvjerovatnije mogao da izvede vratolomiju iz prvog pokušaja snimanja, Lopez je rekla da su ona i Damel postali vrlo dobri u opasnim scenama tokom snimanja, a onda je ispričala kako je umalo poginula snimajući jednu scenu, prenosi b92.

"Osim kad sam jednom skoro pala preko litice. To nije bilo zabavno", započela je Lopez, što je začudilo Kulidž, koja ju je upitala da li je to istina.

"Da, istina je. Znate li onu scenu gdje mi haljina zapinje za točak? Jednom se zakačila za točak i povukla me preko, pogledala sam u Džoša i rekla: 'Džoš, ne puštaj me, molim te.' On je na to rekao: 'Imam te. Ako ti odeš, idemo svi'", ispričala je glumica te dodala da joj je taj trenutak bio prestrašan.