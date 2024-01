Dženifer Lopez u bajkovitoj haljini i zasjenila Holivud

U nedjelju uveče je u Los Anđelesu održana svečana dodela Zlatnih globusa, a među najzapaženijim zvezdama crvenog tepiha bila je Dženifer Lopez, koja je zablistala u glamuroznom i romantičnom izdanju.

Latino diva je mamila poglede u nježno roze kreaciji kojom je istakla savršenu figuru pješčanog sata i naglasila prepoznatljive obline, a prekrasna haljina nosi potpis brenda visoke mode "Nicole + Felicia".

Dramatičan šlep i puf rukavi s detaljima od raskošnih cvjetova krase ovu naizgled jednostavnu toaletu koja potpuno pjevačicina leđa potpuno otkriva.

Džej Lo je perfektan stajling upotpunila skupocjenim minđušama i torbicom od roze šljokica, te romantičnom, talasastom frizurom koja joj je savršeno pristajala.

Na dodjelu nagrada je stigla u društvu supruga Bena Afleka, koji je za ovu priliku nosio klasično crno odijelo i bijelu košulju, a dogovorili su se da na događaj uđu odvojeno te tako izbegnu davanje izjava.

Ipak, slavna pjevačica se zagonetno našalila na pitanje o braku...

Jennifer Lopez: "When they say you know, you know. And other times when you didn't know, you also didn't know." #GoldenGlobes https://t.co/bTYJ1neAOi pic.twitter.com/otSpnenHzG