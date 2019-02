Dženifer Lorens se vjerila

Oskarom nagrađena glumica Dženifer Lorens vjerila se za svog momka Kuka Maroneja, potvrdila je njena portparolka za američke medije.

Glasine o vjeridbi krenule su nakon što je 28-godišnja zvijezda "Igara gladi" viđena u Njujorku s prstenom na ruci u izlasku s Maronejem, 34-godišnjem trgovcem umjetnina, javlja BBC.

Lorens, jedna od najcjenjenijih svjetskih glumica, osvojila je Oskara za glavnu ulogu u filmu "Silver Linings Playbook" (U dobru i u zlu).

