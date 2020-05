Dženifer nosi Bredov zaručnički prsten?

Otkako su na dodjeli SAG nagrada u januaru ove godine pokrenuli nagađanja kako su obnovili svoju romansu, američki glumac 56-godišnji Bred Pit i pet godina mlađa bivša supruga Dženifer Aniston ne prestaju intrigirati javnost svojim odnosom. Međutim, mnogima je "za oko zapeo" prsten koji Dženifer ne skida s ruke, identičan onome kojim ju je Bred zaprosio. Ali, svjetski mediji sada su se raspisali kako to zaista i jest taj prsten.

Naime, zaljubljeni pogledi i držanje za ruke na spomenutoj dodjeli nagrada još se prepričava, a mnogi tvrde kako je upravo to veče kada su Bred i Dženifer pokazali da su više od prijatelja. Mnogima je za "oko zapelo" njihovo držanje za ruke, ali i blještav prsten na ruci glumice. Mnogi su tada primijetili da je sličan onome kojim ju je Brad zaprosio, a Mirror sada piše kako to zapravo i jeste prsten koji joj je Brad dao još 1999. godine. Za njega je izdvojio vrtoglavih pola miliona dolara. Dizajnirao ga je sam Bred u saradnji sa Silviom Damiani. Radio ga je po primjeru para naušnica koje joj je prethodno kupio i kojima je bila oduševljena, piše navedeni medij.

Inače, ovi bivši supružnici pažnju su privukli i na dodjeli Zlatnog globusa. I dok je njen bivši slavio u kategoriji za najboljeg sporednog glumca u filmu "Bilo jednom u Hollywoodu", sve su oči, ipak, bile uprte u Dženifer. Pomno se proučavao svaki njen pokret te pogled upućen 56-godišnjem glumcu, ne bi li se zaključilo stoji li iza zajedničkog pojavljivanja ovog bivšeg para nešto više od običnog ponovnog prijateljstva.

Njegovu nagradu ona je podržala gromoglasnim aplauzom, a nikome nije promakao ni njen smijeh u trenutku kada se Bred našalio u vezi sa svojim ljubavnim životom. Objašnjavajući, naime, zašto na dodjelu nije poveo pratnju, glumac je rekao: "Htio sam povesti mamu, ali na kraju ipak nisam jer ispada da sam u vezi sa svakom ženom koja stoji pored mene, pa bi to bilo malo čudno", rekao je Bred, a kamere su uhvatile kako se Dženifer u tom trenutku nasmijala.

Podsjetimo, par je bio u braku od 2000. do 2005. godine kada je njihova ljubav doživjela krah, i to zbog Anđeline Džoli koju je glumac upoznao na snimanju filma "Mr. i Mrs. Smith". Međutim, par je obnovio dobre odnose pa američki tabloidi već nedjeljama pišu kako su Dženifer i Bred opet zajedno. Navodno je tu informaciju trebalo da objave upravo na dodjeli Zlatnih globusa, međutim, to se nije dogodilo.

(Story.hr)