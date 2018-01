Džesika Alba otkrila tajnu uspjeha

Američka glumica i preduzetnica Džesika Alba otkriva kako je uspjela da izgradi svoj lični biznis.

Džesika Alba je započela svoju karijeru početkom 2000. godina, a filmovi "Honey", "Into the blue" i "Fantastic Four" vinuli su je na zvhezdano nebo.

Ona je brzo napredovala u svijetu filmske industrije, te je učestvovala u velikim glumačkim projektima, ali je pored glumice postala i uspješna preduzetnica pokrenuvši svoju kompaniju Honest Beauty.

Osnivanje kozmetičke kompanije se pokazao kao dobar potez, a Džesika je dokazala da odlično pliva i u ovim vodama.

Nakon velikog uspjeha u biznisu, čuveni magazin "Forbs" ju je stavio na listu najbogatijih žena svijeta, sa zaradom procjenjenom na 340 miliona dolara.

A koja je tačno njena tajna uspjeha? Glumica je u jednom intervjuu otkrila kako uspješno razviti jednu poslovnu ideju.

"Važno je da znate šta stvarno radite drugačije u odnosu na druge. Biti samo još jedan brend u moru drugih vas neće izdvojiti u biznisu. Morate da budete drugačiji, jedinstveni i da zaista radite nešto posebno".

Alba je takođe otkrila da je veoma važno prenijeti poruku i ne odustajati od svoje zamisli.

"Najpametnija stvar koju možete da uradite je da na sastanku tačno kažete šta želite, ne izvinjavate se zbog svojih ideja i da ne prihvatate ne za odgovor," zaključila je.

(NN/b92.net)