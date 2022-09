Džesika Simpson dijeli tajnu mršavljenja

Pjevačica, Džesika Simpson u novom je intervjuu otkrila kako se nikada neće naviknuti na opsjednutost javnosti njenom težinom, iako je u centru pažnje više od 20 godina.

"Bila sam kritikovan, i to boli, ali imala sam viška kilograma i bila sam ponosna na to. Odlučila sam, 'U redu, svi će stalno govoriti o mojoj težini, mogla bih učiniti nešto povodom toga i pretvoriti to u posao prodaje odjeće i prihvatanja', rekla je Džesika.

Simpsonova je otkrila da je otišla kod nutricioniste i morala je ispraviti svoje prehrambene navike, te je dodala da sada ima puno više energije i može obući svu odjeću koja je u skladištu. Otkrila je to prije nego što je objasnila da se sada osjeća zdravije nego ikad.

Ranije u septembru podijelila je zadivljujuću novu fotografiju koja prikazuje njen gubitak težine od 45 funti.

(Hallo)