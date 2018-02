Džim Keri nije kriv za smrt bivše djevojke

Advokati Džima Kerija (56) uspjeli su dokazati da glumac nije zarazio Katrionu Vajt s tri polno prenosive bolesti. Od bivšeg Katrioninog supruga, Marka Bartona, tražili su da dokaže da je prije upoznavanja Kerija bila 'čista'. Rezultati iz 2011. koje je Barton ranije predao sudu su, kako se dokazalo, falsifikovani.

Katrionina majka Bridžid Svitmen i njen bivši muž tvrdili su da je Keri kriv za samoubistvo njihove kćerke koje je počinila 2015., jer joj je nabavljao lijekove bez recepta, prenio joj polne bolesti i davao joj kokain.

Ipak, zvijezda filmova o Ace Venturi ipak neće na suđenje jer je oslobođena svih optužbi.

“Gospodin Keri se veseli što napokon može nastaviti sa svojim životom”, rekao je glumčev advokat Rejmond Boučer.

Barton i Svitmen nisu imali komentara. Džim je prije nekoliko mjeseci podigao protutužbu kojom želi dokazati da porodica njegove bivše djevojke samo želi iznuditi novac.

“Prije tri godina sam učinio pogrešku i nasjeo sam, pa sam prihvatio nagodbu kada me Katrionin advokat htio tužiti, najviše kako bih nju zaštitio. Te optužbe su bile, ali i ostale, potpuno promašene. Neću istu pogrešku učiniti dvaput. Nemam veze s onim za što me ovi očajni likovi optužuju. Ket sam obožavao i ljubav me zaslijepila”, rekao je Keri nedavno.

Glumac tvrdi da ga je Katriona, na nagovor svog advokata, od marta do avgusta 2013., ucjenjivala i prijetila mu da će u javnosti objaviti da ju je zarazio polnim bolestima ako na njen račun ne uplati 'milione dolara'. Tada su još bili u vezi.

Keri je svoju bivšu djevojku opisao kao 'dragu, ali nezrelu i oštećenu' osobu.

Glumac je s irskom vizažistkinjom bio u vezi tri godine. Prekinuli su sedma dana prije no što je popila smrtonosnu dozu tableta.