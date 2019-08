Džon Travolta pomiješao pjevačicu sa transvestitom!

​Glumac Džon Travolta bio je juče jedan od prezentera na dodjeli MTV VMA nagrada i imao je zadatak da udjeli nagradu Tejlor Svift.

I dok je pevačica dobila priznanje za najbolji spot godine You need to calm down glumac je “zaradio” još jedan blam.

Naime, Travolta koji se već obrukao pre par godina na dodeli Oskara kada je pogrešno najavio glumicu Idinu Menzel kao “Adel Dazim”, trebalo je da uruči Tejlor figuricu astronauta, ali se malo zbunio.

Kako se na bini nalazila i Džejd Džoli, transvestit iz rijalitija Ru Paul’s Drag Race, Travolta je Džejd, misleći da je Tejlor sa osmehom pružio nagradu.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku: