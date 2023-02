Džon Travolta se zarekao da će ostati u celibatu do kraja života

Slavni glumac Džon Travolta je postao drugi čovjek kada je njegova supruga Keli Preston preminula 2020. godine. Kako njegovi prijatelji navode, njemu ni na kraj pameti nije da okuša ponovo sreću u ljubavi, pa se čak zavjetovao na celibat.

On još uvijek smatra sebe oženjenim čovjekom i kaže da će ostati vjeran Keli do smrti. Priča o njoj svakodnevno.

"To je tužno, ali on se zarekao da će ostati u celibatu do kraja života. Kada bi bio sa drugom ženom, on bi to doživio kao preljubu i izdaju svoje Keli", rekao je prijatelj glumca.

Travolta, koji će sutra napuniti 69 godina, upoznao je suprugu 1989. godine, a dvije godine kasnije su se vjenčali. Bili su jedan od onih parova koji izazivaju ljubomoru kada se pojave u javnosti, a pažnju su izazivali i time što su bili pripadnici Sajentološke crkve.

Međutim, onda su počele da im se dešavaju tragedije. Njihov sin Džet je iznenada preminuo 2009. godine, kada je imao tek 16 godina, nakon što je pao u kupatilu i udario glavom o kadu. Za glumca i njegovu suprugu to je bila najgora stvar koja je mogla da im se dogodi. Nekoliko godina kasnije je Keli Preston saznala da boluje od raka dojke.

Dvije godine se borila sa ovom opakom bolešću, a pričalo se kako je par napustio Sajentološku crkvu jer je ona savjetovala samo alternativno liječenje. Nažalost, Keli nije uspjela da se izbori, a Džon je ostao sam da brine o njihovoj djeci - ćerki Eli i sinu Bendžaminu, prenosi Pink.rs.