Džoni Dep pronašao novu ljubav

Glumac, Džoni Dep počeo je izlaziti s jednom od svojih advokatica. "Yahoo Entertainment" može potvrditi da se zvijezda viđa s Džoel Rič, advokaticom koja je zastupala Depa u njegovom suđenju za klevetu u Velikoj Britaniji.

"TMZ" izvještava da je Rič udana, ali je u procesu razvoda. Ona i njen otuđeni suprug imaju dvoje djece. Dep dijeli kćer Lili-Rouz (23) i sina Džeka (20) s bivšom partnerkom Vanesom Paradis.

"Us Weekly", koji je prvi objavio vijest o Depovoj vezi, poziva se na izvor koji tvrdi da je "njihova hemija izvan granica." Insajder je rekao da je romansa "ozbiljna". Međutim, insajder je to uzvratio "Peopleu": "Oni hodaju, ali to nije ozbiljno."

Rič je bila član Depovog advokatskog tima u Londonu kada je tužio "The Sun" zbog članka u kojem ga je nazvao "prebijačem žena".

Glumac je izgubio slučaj jer je sudija presudio da je "uglavnom istina" da je zlostavljao Amber Herd u više navrata. Bio je drugačiji ishod kada je Dep izveo Herdovu na sud ranije ove godine.

(Movies Yahoo)