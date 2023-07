Džoni Dep snimljen kako hoda uz pomoć štapa (FOTO)

​Džoni Dep snimljen je u Bostonu kako hoda uz pomoć štapa. Glumac je stigao ovdje kako bi održao koncert koji je prethodno morao odgoditi zbog povrijede zgloba.

Članovi benda su u maju na društvenim mrežama objavili da se Dep povrijedio.

"Sa žaljenjem objavljemo da bend Hollywood Vampires pomjera datuma za tri koncerte u Sjedinjenim Američkim Državama. Džoni je zadobio povrijedu skočnog zgloba i ljekar mu je savjetovao da ne putuje. Tužan je zbog ovoga, ali se raduje što će se odmoriti kako bismo mogli dati sve od sebe na evropskoj turneji" napisali su.

Johnny Depp, 60, seen using cane at Boston gig after injuring ankle https://t.co/U4odapLh32 pic.twitter.com/m52c2FzYj6