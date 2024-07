Džoni Dep u vezi sa 33 godine mlađom ruskom manekenkom

​Džoni Dep provodi vrijeme sa novim djevojkom i to dobrano mlađom. Glumac (61) i manekenka Julija Vlasova (28) su "ležeran par", kaže izvor za "People", pojašnjavajući da još ne koriste termine "dečko-devojka" u odnosu.

"Viđaju se tu i tamo" dodaje izvor.

Dep i Vlasova su uhvaćeni zajedno na nekoliko fotografija koje je snimio i objavio "The Daily Mail", od kojih su neke obrisane. Vlasova je u jednoj objavi nazvala Depa "nevjerovatno talentovanim i inspirativnim".

Dep je ranije bio oženjen Lori En Alison osamdesetih, a kasnije i bivšom suprugom Amber Herd.

Nakon suđenja za klevetu u Virdžiniji protiv Herd (38), Dep je izlazio sa Džoel Rič, advokatom koja ga je zastupala u njegovoj prethodnoj tužbi za klevetu u Velikoj Britaniji. Izvor je tada rekao da njihova veza "nije ozbiljna", prije nego što je potvrđeno da su raskinuli u novembru 2022. godine.

U maju je jedan insajder rekao za "People" da Dep "daje mnogo više prioriteta svom zdravlju i dobrobiti" dok živi u Londonu.

"Ima mnogo energije, a on se okružuje dobrom grupom ljudi. Fokusiran je na to da ide naprijed. Ostaje zauzet. Ima mnogo dobrih ometanja, tako da nema toliko vremena za prisjećanje na taj mračniji period. Došlo je do oslobađanja starog i upuštanja u ovo novo poglavlje. Osjeća se bolje o tome gdje je u životu."

Taj insajder je tada dodao da Dep trenutno ne istražuje nikakve romantične puteve jer je "zaista previše zauzet" tako da "trenutno nema vremena za to".

Samo će vreme pokazati da li će njegovo srce u potpunosti osvojiti ova lijepa plavuša!

Kako su se upoznali

Visoka i vitka plavuša upoznala se s bivšom zvijezdom franšiza "Pirati s Kariba" i "Fantastične zvjeri" u avgustu 2021, na međunarodnom filmskom festivalu "Karlovy Vary". Poznato je kako su se manekenka i Dep družili u julu 2022. na koncertu njegovog pokojnog prijatelja Džefa Beka u Pragu gdje je manekenka otvorila svoj kozmetički salon.

Britanski mediji navode da je odrasla u ruskoj provinciji, u gradiću poznatom po rudnicima bakra, Polevskoj, udaljenom 50 kilometara od Jekaterinburga. Tamo živi njena majka, Galina i zasad uspješno odbija pokušaje lokalnog ruskog medija da da izjavu o romansi svoje mezimice s Depom. Julijin otac Aleksander služio je u sovjetskoj vojsci i četiri je godine mlađi od holivudskog glumca, ali zahvaljujući njegovoj objavi kojom se pohvalio na društvenim mrežama, otkrilo se da je Julija studirala, a vjeruje se i diplomirala na elitnom moskovskom Institutu za međunarodne odnose u Moskvi (MGIMO).

Manekenka je studirala i na Univerzitetu Zapadne Češke u Plzenu, a potom se zaposlila u jednoj češkoj firmi, otvorila vlastiti kozmetički salon i uspjela da postane influenserka. U stvaranju manekenske karijere, pomogla joj je činjenica da je bila finalistkinja međunarodnog takmičenja Miss Office koje se 2021. održalo u Moskvi.

Julija je samo tri godine starija od Depove kćerke Lili Rouz, prenosi "Ona".

