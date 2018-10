Džordž Buš otpratio ćerku do oltara

Bivša "prva ćerka" Amerike 36-godišnja Barbara Buš udala se u Kenebankportu u Majnu za 37-godišnjeg scenaristu Krega Kojnija.

Njen otac, bivši predsjednik Džordž Voker Buš, ispratio je ćerku do oltara, dok je njen deda, takođe, bivši predsjednik SAD Džordž Herbert Voker Buš, posmatrao ceremoniju na porodičnom imanju Voker point u Kenebankportu u Majnu, prenio je AP.

Njena sestra bliznakinja Džena Buš Heger izjavila je danas za NBC tudej da je Barbara nosila na venčanju nešto pozajmljeno - narukvicu koju je njen deda poklonio svojoj supruzi za 70. godišnjicu braka.

Njena baka po kojoj je dobila ime, bivša prva dama SAD Barbara Buš, preminula je u aprilu u 92. godini.

Nevjesta je suosnivač neprofitne organizacije za javno zdravlje Global helf korps.

Par će živjeti u Njujorku, navela je američka novinska agencija.

Two great shots from People's coverage of marriage of George W Bush's daughter Barbara in Kport. See @GeorgeHWBush https://t.co/gnPLZmrdfU pic.twitter.com/wPhHYWf8xh