Džordž Kluni i supruga zablistali na crvenom tepihu pod kišobranom

U Londonu je održana premijera filma The Boys in the Boat, koji je režirao Džordž Kluni, a on i njegova supruga Amal zablistali su na crvenom tepihu.

Ni kiša nije zasmetala ekipi da poziraju fotografima, a glumac je pomno pazio da njegova supruga ne bi slučajno pokisnula.

Podsjetimo, glumac se prije devet godina oženio s akvakaticom, a u ranijem intervjuu za "CBS" par je otkrio tajnu sretnog braka koja je prilično jednostavna.

Foto: Tanjug/AP

Oni se, naime, nikada ne svađaju.

"Sve počinje s ljubavlju. U tome je cijela tajna. Jednostavno je bilo lako", objasnio je Kluni.

