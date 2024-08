Džoš Hartnet napustio glumu prije 20 godina, sada otkrio razlog

Džoš Hartnet, poznat je po ulogama u “Pearl Harbouru”, “Black Hawk Downu” i romantičnoj komediji “40 Days and 40 Nights”. Iako je pokazivao veliki glumački potencijal u raznim žanrovima, na kraju nije ostvario karijeru kakvu su mu predviđali.

U nedavnom intervjuu za Guardian, Hartnet je objasnio neke od razloga zašto je prije 20 godina odustao od glumačke karijere.

"Pažnja koju sam dobijao u to vrijeme nije bila normalna. Bilo je raznih incidenata, ljudi su se pojavljivali na mom kućnom pragu i uhodili me", priznao je on, prenosi Index.hr.

"Ne želim praviti sada veliku stvar od toga, ali tada mi nije bilo svejedno", rekao je te ispričao da se jedan nepoznati muškarac pojavio na vratima njegove porodične kuće s pištoljem u ruci.

"Govorio je da je on moj otac", rekao je bivši glumac te dodao da je muškarac tada završio u zatvoru.

"Bilo je to neko čudno vrijeme, a ja nisam želio poslužiti kao primjer poznate osobe kojoj je neki ludi obožavatelj naškodio", objasnio je. Uplašio se, kaže, da će Holivud preuzeti kontrolu nad njegovim životom, a to nikako nije želio.

Danas živi u Hampširu, na jugu Engleske. U braku je s glumicom Tamsin Egerton s kojom se u tajnosti vjenčao 2021, nakon 10 godina veze. Imaju četvoro djece čija imena nisu poznata javnosti te se svi zajedno brinu o velikom broju životinja koje imaju na imanju, uključujući nekoliko zamoraca, kokošiju i koza.

