Džulija Roberts progovorila o odnosu sa djecom

U braku s Denijem Moderom, holivudska miljenica Džulija Roberts dobila je sina Henrija, ali i blizance Fineja i Hejzel, koji i danas, iako već imaju 19 godina, znaju da je mamina riječ posljednja.

Iako su već punoljetni, blizanci i dalje slušaju savjete roditelja.

"Za nas vrijedi nekoliko jednostavnih pravila, poput onog gdje stoji stanica za punjenje na koju svi stavljamo puniti mobilne telephone kada uđemo u kuću. Isto tako, za stolom nema telefona", kazala je ona.

Navela je da, dok je 16- godišnji sin Henri još uvijek kod kuće, 19-godišnji blizanci već su na fakultetu.

"Učim i odgajam kada su van kuće isto kao što bih to radila da su ovdje. Uvijek ih pitam jesu li dovoljno spavali, jesu li popili dovoljno čaja kada su prehlađeni i obavezno tražim da mi pošalju poruku kada stignu kući. Neizmjerno cijenim svoju stariju djecu jer mi još uvijek dopuštaju da budem ona ista mama, a to ne uključuje okretanje očima. Postoji ogromna količina razumijevanja među nama", rekla je Roberts i dodala da sada puno češće komuniciraju putem videopoziva, jer to je jedini način da budu na okupu.

