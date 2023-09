Edita Aradinović komentarisala nastup na proslavi košarkaša

Pjevačica Edita Aradinović pjevala je nedavno srpskim košarkašima na proslavi poslije dočeka u srpskoj prestonici za šta kaže da je za nju to bila velika čast i da je imala veliku tremu pred izlazak na binu.

"Jako mi je to značilo. Drago mi je da sam mogla da ih podržim, a sa druge strane i oni da uživaju. Bilo je baš veselo i lepo. To je velika čast. Poznavajući ovaj posao, gledaš da sve bude profesionalno, a kada sam otišla imala sam veliku tremu. Nekako nisam mogla da uskladim emocije i profesionalnost. Ja se od treme nisam nikome javila za stolom. Kada sam izašla na scenu, to se sve odmah promenilo", kaže Edita.

Na proslavi je bio i slavni teniser Novak Đoković, za koga kaže da joj je uzor.

"Ja godinama pričam da mi je Novak idol, njega kada vidiš, vidiš jednog skromnog čoveka koji zna šta je empatija i šta je kultura. On je pored toga i veseljak, kada njega vidiš, shvatiš da ništa nije nemoguće. Zato je on toliko i velik", rekla je Edita.

